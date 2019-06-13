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Источники рассказали, кем в Администрации президента хотят заменить Кличко
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Источники рассказали, кем в Администрации президента хотят заменить Кличко

четверг, 13 июня 2019, 17:13
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В Администрации президента активно подыскивают человека на замену Виталию Кличко, которого у Зеленского хотят снять с поста главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом "Апострофу" сообщило сразу несколько источников в окружении президента.

Одним из наиболее вероятных кандидатов называют гендиректора "1+1 Медиа" Александра Ткаченко, которого небезосновательно называют человеком олигарха Игоря Коломойского.

Среди претендентов числится также бизнесмен Андрей Холодов.

Как и Ткаченко, Холодов на проходном месте в списке "Слуги народа", но источники издания убеждены, что при необходимости они готовы будут поменять мандат на кресло руководителя КГГА.

Кроме того, по словам источника, в Администрации президента рассматривалась кандидатура бывшего соратника Виталия Кличко Павла Рябикина, а ныне руководителя "Борисполя". Однако, на данный момент, его назначение наиболее маловероятно.

По информации собеседников издания, вероятных кандидатур на пост главы КГГА подбирает девелопер Андрей Вавриш - близкий друг и бизнес-партнер главы АП Андрея Богдана.

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