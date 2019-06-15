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Хищения в "Укроборонпроме": принято неожиданное решение по проверкам

суббота, 15 июня 2019, 15:49
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В Кабмине отменили решение о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для аудита "Укроборонпрома".

Об этом стало известно из протокола правительственного заседания от 5 июня, который обнародовал председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

"Решение отменить выделение средств на аудит "Укроборонпрома" фактически означает, что в правительстве не заинтересованы в независимой проверке финансовой деятельности концерна "Укроборонпром", - считает Глеб Каневский.

Напомним, что 22 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров выделяет 32 миллиона гривен на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром".

Тогда же правительство приняло распоряжение "О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета", поручив Минэкономразвития вместе с Минфином, Минюстом и "Укроборонпромом" доработать такое распоряжение и оформить его в трехдневный срок.

Впрочем, источники в правительстве сообщили, что документ не успели оформить в положенный срок, что стало формальным основанием для его отмены.

Эксперт напомнил, что согласно плану реформы ОПК того же правительства международный аудит концерна должен был быть организован еще в апреле этого года.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети гневно отреагировали на финальную часть расследования о хищениях в ВСУ.

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