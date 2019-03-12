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Скандал с хищениями в армии: в сети гневно отреагировали на финальную часть расследования

вторник, 12 марта 2019, 06:12

О коррупции в поставках техники и запчастей для ВСУ было известно практически во всех правоохранительных органах, однако, как следует из журналистского расследования, проблема игнорировалась годами.

Последняя часть расследования журналистов была опубликована на Youtube канале "Bihus info".

Пользователи сети с гневом отнеслись к информации, раскрытой журналистами.

"Последняя серия расследования Бигуса по армии стала громким аккордом во всем этом скотском деле. Военная прокуратура, ГПУ, ГФС, СБУ и даже НАБУ - все заработали", – резюмирует блогер Антон Ходза.

"Думаю, сейчас где-то сидит руководство ГБР, бухает и орет: как же ох***но, что нас тогда еще не создали", – добавляет сам журналист Денис Бигус.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по факту хищений в госконцерне "Укроборонпром" уже открыто десять уголовных производств, а у всех фигурантов дела проведены обыски.

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