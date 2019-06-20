Нас не устраивает: Путин нагло высказался по обвинению россиян в крушении MH17

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию не устраивает доклад международной следственной группы о причастности россиян к крушению Boeing 777 на Востоке Украины в 2014 году.

Об этом он сказал после "прямой линии".

"То, что было представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств. И все, что было представлено, ни о чем не говорит. У нас есть своя версия, и мы ее представили, но, к сожалению, нас никто слушать не хочет", - подчеркнул Путин.

Напомним, участники международного расследования крушения Boeing 19 июня назвали имена людей, причастных к авиакатастрофе. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Им предъявили обвинения в убийстве и решили объявить в международный розыск.

Как сообщал "Апостроф", команда волонтеров-расследователей Bellingcat опубликовала список всех фигурантов дела о сбитом Boeing рейса MH-17 на Донбассе.