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Россия причастна: заявление международной следственной группы по катастрофе MH17 на Донбассе

среда, 19 июня 2019, 16:39
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Международная следственная группа по катастрофе MH17 на Донбассе подтвердила причастность к ней России.

Выдержки с пресс-конференции международной следственной группы по МН17 опубликовала Светлана Самборска в Facebook.

"Россия точно знает, что произошло, потому что "Бук" из 53-й бригады ВС РФ, и они могли за пять лет рассказать, что произошло, но не стали, потому что саботируют сотрудничество с международным следствием. Нидерланды предпримут дипломатические шаги за саботирование следствия Россией", - цитирует украинка слова генерального прокурора.

Она также уточнила, что суд над военными преступниками, сбившими МН17, начнется в марте 2020 года.

"Фигурантами дела о крушении MH17 стали генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, полковник Игорь Стрелков (Гиркин) и украинец Леонид Харченко. Их имена назвали родственники погибших. Следствие будет продолжаться, чтобы обозначить отдавших приказ", - отметила Самборска.

Как сообщал "Апостроф", ранее голландское телевидение Nieuwsuur назвало новые фамилии виновников в крушении Boeing на Донбассе.

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