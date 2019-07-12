​Стала известна реакция послов G7 на идею Зеленского о дополнительной люстрации

Привлечение к ответственности чиновников, виновных в злоупотреблении властью, является правильным шагом, но нынешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая была после Революции Достоинства.

Об этом говорится в заявлении послов G7 в Twitter.

"Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от невыборочного возложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процесса управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, теперешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая имела место после Революции Достоинства", - отмечается в сообщении.

В G7 входят следующие страны: США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.

Как сообщал "Апостроф", массовая люстрация, о которой 11 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский, затронет и команду главы государства.