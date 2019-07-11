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У Зеленского ответили на важный вопрос по новой люстрации

четверг, 11 июля 2019, 23:37
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Массовая люстрация, о которой 11 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский, затронет и команду главы государства.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

По словам представителя Зеленского, в ближайшее время Верховная Рада получит проект закона, о котором идет речь.

"Когда парламент его рассмотрит, поддержит и тогда только можно говорить, будет ли он в правовом поле, или нет... Но я глубоко убежден, что в случае поддержки, у нас будет абсолютное выполнение всех норм положений действующего законодательства", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что в случае поддержки этого закона он будет распространяться на всех лиц, которые попадают под его нормы.

Стефанчук дал понять, что речь идет и о членах команды Зеленского Александре Данилюке и Айварасе Абромавичусе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сети бурно обсуждают заявление Зеленского про люстрацию.

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