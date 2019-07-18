У Зеленского предложили Москве обменять Сенцова: стало известно, на кого

В Офисе президента Владимира Зеленского предложили России обменять военнопленных украинского режиссера Олега Сенцова на задержанного в Киеве российского журналиста Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

"В Офисе Президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского, как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала она.

Напомним, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, который является другом пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова заявил, что прибыл в Киев, чтобы передать письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он привез телеграмму Зеленскому от мамы главреда "РИА Новости" Кирилла Вышинского.

Как сообщал "Апостроф", 18 июля во время переговоров в Минске, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорились об обмене заложниками в формате 208 на 69.