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В Киеве устроили яркую акцию ко дню рождения Сенцова: видео онлайн трансляция

суббота, 13 июля 2019, 22:06
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На день рождение политзаключенного в России режиссера Олега Сенцова активисты в Киеве проводят мероприятие.

Об этом сообщает издание "Громадське".

Художественное действо под названием "Ночь с Олегом Сенцовым" в арт-пространстве IZONE организовали активисты инициативы Save Oleg Sentsov. На мероприятии прозвучат произведения режиссера, а также состоится кинопоказ документального фильма "Этапом через пол-Земли".

К участию в акции присоединились сестра режиссера Наталья Каплан, актер Евгений Черников, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, писатель Андрей Курков, Анатолий Тапольський (Dj Tapolsky), лидер группы "Вагоновожатые" Антон Слепаков, участник "Оркестра Че" Олег Каданов, писательница Светлана Поваляева и другие.

Во время ночи кинопоказа все желающие смогут подписать поздравление Олегу Сенцову, которое будет направлено в колонию на крайний север Российской Федерации, где содержится незаконно осужденный украинский режиссер.

Мероприятие продлится до 02:00 понедельника, 14 июля.

Олегу Сенцову 13 июля исполняется 43 года. Это шестой день рождения, который украинский режиссер встречает в российской колонии.

Как сообщал "Апостроф", украинский политзаключенный в России Олег Сенцов почти вернул свой вес и планирует новые книги, сценарии и фильмы.

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Раздел: ОбществоКиев
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