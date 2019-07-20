Еще один кум: американский режиссер попросил Путина крестить его дочь

Американский режиссер и российский пропагандист Оливер Стоун попросил президента РФ Владимира Путина крестить его 22-летнюю дочь.

Об этом сообщают на сайте Кремля.

Такую просьбу режиссер выразил во время встречи с главой России. Он вспомнил, что лидер страны крестил дочь украинского политика и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Сам же Путин ответил, что быть крестным отцом всегда "большая честь". Но также он поинтересовался, хочет ли девушка сама быть православной. На это Стоун заявил, что "мы сделаем ее". Путин подчеркнул, что сначала нужно спросить ее мнение.

Режиссер также отметил, что его дочь воспитана "в христианских традициях" и он считает, что сегодня молодые люди в Америке "в определенном смысле испорчены".

"Они очень много принимают как должное. Мышление, парадигма, очень много комментариев на телевидении - все посвящено гендеру, полу. Люди постоянно сейчас идентифицируют себя по-разному в социальных сетях: "я - тот", "я - трансгендер" или "цисгендер" - и непонятно вообще, что происходит. Очень много сейчас на этом зациклено", - сказал режиссер.

Напомним, на показ на Каннском кинофестивале скандального антиукраинского фильма "Украина в огне", спродюсированного Оливером Стоуном, пришло всего около двух десятков человек.

Антиукраинская картина "Украина в огне" (Ukraine on Fire), спродюсированная Оливером Стоуном, была снята в 2016 году американским режиссером украинского происхождения Игорем Лопатенком.

Как сообщал "Апостроф", на "112 канале", который по данным журналистских расследований, принадлежит куму президента России Владимира Путина Виктору Медведчуку, покажут фильм "Украина в огне" от российского пропагандиста американского режиссера Оливера Стоуна о войне на Донбассе.