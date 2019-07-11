Новый скандал: на украинском ТВ покажут пропаганду от Путина и Медведчука про войну на Донбассе

На "112 канале", который по данным журналистских расследований, принадлежит куму президента России Владимира Путина Виктору Медведчуку, покажут фильм "Украина в огне" от российских пропагандистов американского режиссера Оливера Стоуна о войне на Донбассе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Предварительно фильм выйдет 13 или 16 июля, до парламентских выборов, а не после лета, как анонсировалось ранее.

Так, в фильме рассказывается о событиях в Украине устами президента России Владимира Путина и его кума Виктора Медведчука. В картине Стоун проводит интервью с российским президентом Владимиром Путиным и украинским политиком Виктором Медведчуком.

Известный продюсер и сценарист Оливер Стоун давно известен приверженностью к лидерам-диктаторам и антиамериканским взглядам.

Как сообщал "Апостроф", ранее Путин взбудоражил сеть фантазиями о встрече с геем в душе, о чем рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.