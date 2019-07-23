​​Зеленский назвал имя главного претендента на пост генпрокурора

Новым главой Генеральной прокуратуры Украины может стать заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина".

"Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о кандидатуре будущего генпрокурора.

Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

Руслан Рябошапка с 16 марта 2016 по 9 июня 2017 занимал пост члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взбудоражила новость о пропаже действующего генпрокурора Юрия Луценко.