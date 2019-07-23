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​​Зеленский назвал имя главного претендента на пост генпрокурора

вторник, 23 июля 2019, 16:01
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Новым главой Генеральной прокуратуры Украины может стать заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина".

"Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о кандидатуре будущего генпрокурора.

Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

Руслан Рябошапка с 16 марта 2016 по 9 июня 2017 занимал пост члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взбудоражила новость о пропаже действующего генпрокурора Юрия Луценко.

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