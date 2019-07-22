Сеть взбудоражила новость о "пропаже" Луценко: что случилось

В сети бурно обсуждают "исчезновение" генерального прокурора Юрия Луценко с рабочего места.

Первым об этом написал бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов в Facebook.

"Друзья, информирую, что Генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности Генерального прокурора исполняет Сторожук", - написал он.

В сети туже стали комментировать новость.

Позже все точки над i расставила пресс-секретарь генпокурора Лариса Сарган.

"Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске. А вот наши враги исчезнут, как роса на солнце. И чтобы два раза не писать: я тоже в отпуске", - объяснила ситуацию она.

Как сообщал "Апостроф", ранее Луценко вызвали на допрос в НАБУ.