RU  UA  EN

среда, 24 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.55
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

23 июля

19:10
​МВФ сделал неутешительный прогноз роста мирового ВВП в 2019 году
18:08
​В Украине снизится цена на газ: сколько придется платить в августе
14:17
​Россию обязали выплатить миллиард из-за захвата Крыма
09:28
​Курс гривны после выборов: свежие данные от НБУ

22 июля

20:42
Эксперт заявил об открытии уголовного дела против сотрудников РВС Банка Демчака
15:19
​Апелляционный суд принял неожиданное решение по активам Коломойского
14:29
​СБУ устроила масштабные обыски у налоговиков и пограничников: первые подробности и фото
13:15
​Не избежать: в России признали серьезные проблемы в экономике
12:18
​В "Нафтогазе" похвастались запасами газа к зиме
11:11
​Два фактора: у Зеленского объяснили, что будет с ценами на газ
10:15
​Когда Украина начнет переговоры с МВФ о новом займе: названы сроки
09:17
​Что происходит с гривней после выборов: актуальный курс от НБУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Бандит из 90-х: соцсети возмутил "новый" человек в СНБО, назначенный Зеленским

среда, 24 июля 2019, 08:49
переглянути новину українською

Назначение президентом Владимиром Зеленским заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова вызвало бурный протест в сети.

О назначении стало известно из соответствующего указа, опубликованного на сайте главы государства.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

В сети жестко осудили это кадровое решение Зеленского, напомнив про скандальное прошлое Данилова.

Данилова мало кто помнит в Украине, но в Луганске его все очень хорошо знают. Это не просто местный царек, коррупционер или обычный держиморда, это бандит, который пережил Доброслава и успешно заправлял делами еще длительное время. А в 90-е еще надо было уметь выжить. Мало кто остался. Я даже не говорю, что он был в Партии регионов, как любой уважающий себя криминальный авторитет, - прокомментировал назначение президента волонтер, координатор проекта "Стоп террор" Семен Кабакаев в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кабакаев спрогнозировал распад России из-за Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Свадебный премьер: какую игру затевает Коломойский за спиной у Зеленского

​Если бы Сытник был порядочным человеком, он сам бы ушел с должности - нардеп Юрий Береза

Зеленский, если будет политическая воля, может сделать прорыв в экономике, вернув в государство миллиарда - Артур Палатный

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: