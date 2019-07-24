Бандит из 90-х: соцсети возмутил "новый" человек в СНБО, назначенный Зеленским

Назначение президентом Владимиром Зеленским заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова вызвало бурный протест в сети.

О назначении стало известно из соответствующего указа, опубликованного на сайте главы государства.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

В сети жестко осудили это кадровое решение Зеленского, напомнив про скандальное прошлое Данилова.

Данилова мало кто помнит в Украине, но в Луганске его все очень хорошо знают. Это не просто местный царек, коррупционер или обычный держиморда, это бандит, который пережил Доброслава и успешно заправлял делами еще длительное время. А в 90-е еще надо было уметь выжить. Мало кто остался. Я даже не говорю, что он был в Партии регионов, как любой уважающий себя криминальный авторитет, - прокомментировал назначение президента волонтер, координатор проекта "Стоп террор" Семен Кабакаев в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кабакаев спрогнозировал распад России из-за Украины.