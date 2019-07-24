Больше, чем у Зеленского: названа зарплата следователей ГБР

В Государственном бюро расследований сообщили о размере заработных плат следователей ведомства, согласно опубликованной информации, их заработок составляет более 46 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ на запрос к бюро.

"В соответствии с Порядком исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 8 февраля 1995 №100, средняя заработная плата следователя Государственного бюро расследований составляет 46 312,00 гривен", - отметили в ГБР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с чиновником одной из областей заявил, что его зарплата за июнь составила 28 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", 17 июля во время визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский уволил и.о. главы Николаевской областиВячеслава Боня, заявив, что он получает средства налогоплательщиков в качестве зарплаты, но при этом "ведет себя как бандит".