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Как Зеленский в прямом эфире уволил главу Николаевской области: реакция соцсети

среда, 17 июля 2019, 14:08
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17 июля во время визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский уволил исполняющего обязанности главы Николаевской области Вячеслава Боня.

Увольнение чиновника произошло прямо при журналистах и десятках камер.

"Вы же работаете на них (на жителей области - ред.)! Ваша зарплата - это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом, я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете. Все говорят, Николаев - бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: "Лети в Николаев - это самый бандитский город". Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно? - сказал Зеленский.

После этого президент потребовал от Боня, чтобы тот написал заявление об отставке. Чиновник пообещал сделать это прямо сегодня и добавил, что не собирался работать при Зеленском.

Происходящее также прокомментировали пользователи социальных сетей.

"Жёстко. И ещё, друзья, не понимаю фраз типа "я за кресло не держусь, да хоть сейчас уволюсь". По мне, зачем тогда такие руководители? Я, например, свое рабочее место всегда ценил", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель: речь шла о ситуации на Донбассе и освобождении украинских заложников.

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