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Экс-нардепа позвали в "95-й квартал": сеть повеселила история

четверг, 25 июля 2019, 17:05
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Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук рассказал о том, как его пригласили занять вакантную должность "Юзика" в "95 Квартале".

Об этом он написал у себя в Facebook.

По словам экс-нардепа, его таким образом разыграли какие-то девушки.

"Только что раздается звонок телефона. Беру трубку, и волшебный женский голос говорит: - это Вас беспокоит студия 95 квартал. У нас здесь освободилась роль Юзика и мы решили Вас, господин Игорь, пригласить", - пишет Мосийчук.

Бывший парламентарий сообщил, что предложение о новой работе он отклонил, сославшись на недостаток опыта в данной сфере деятельности.

Следует отметить, что ранее роль Юзика в "95 квартале" исполнял Юрий Корявченков, который был избран в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу. Мосийчук пообещал поделится с ним опытом работы, если тот к нему обратится.

В то же время в комментариях у Мосийчука пользователи не выразили энтузиазма, а порой даже наоборот – обвиняли его в деструктивной позиции по отношению к предыдущему руководству страной, из-за чего в Раду и попали непрофессионалы.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на 77 округе в Запорожье на выборах с результатом в 42% голосов победил представитель партии "Слуга народа" Сергей Штепа, который ранее работал свадебным фотографом.

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