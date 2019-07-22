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Свадебный фотограф обошел миллионера на выборах в Раду: в сети ажиотаж

понедельник, 22 июля 2019, 16:06
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На 77 округе в Запорожье на выборах с результатом в 42% голосов победил представитель партии "Слуга народа" Сергей Штепа, который ранее работал свадебным фотографом.

Об этом у себя на странице в Facebook написала известная украинская журналистка Соня Кошкина.

"77 округ, Запорожье, владелец "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев проиграл округ (большой привет всем, кто вчера поддавал меня обструкции, когда я ещё днём писала, что все мажоритарные округа в Днепре и Запорожье "зеленые"). Знаете, кто выиграл? Свадебный фотограф. 27 лет. Сергей Штепа. Больше 42%", - пишет она.

Пользователи в комментариях пошутили по поводу профессии будущего депутата, его заработков, а представитель Украины в Совете Европы Борислав Береза даже отметил, что теперь для организации шоу в Верховной Раде есть все составляющие.

Как сообщал "Апостроф", ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что закончила обработку 67,91% протоколов в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Больше всего голосов получает партия "Слуга народа" - 42,64%, также президентская политическая сила взяла большинство и по мажоритарным округам.

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