Виталий и Владимир Кличко подали иск в суд на канал "1+1"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что разделение должностей мэра и главы Киевской городской государственной администрации противоречит Конституции.

Об этом он заявил во время пресс конференции о политической ситуации в столице, передает "Громадське".

"Разделение должностей и введение в столице двоевластие является антиконституционным. Закон о столице, который сейчас все вспоминают, был изменен Януковичем, который хотел поставить своего человека в Киеве", - утверждает Кличко.

Он напомнил, что в 2003 году Конституционный суд, анализируя закон постановил, что председателем КГГА может быть только лицо, которое выбрали мэром Киева.

На вопрос о возможности проведения досрочных выборов Кличко сказал, что выборы будут по плану 20 октября следующего года, как и прописано в законе.

Кличко также заявил, что они с братом Владимиром уже подали иск о защите чести и достоинства против телекомпании "1+1" из-за манипуляций. Цена иска - 10 миллионов гривен.

"Мы подали иск в суд на канал "1+1". Как можно говорить о незаангажированности этого телеканала, если его гендиректора называют одним из основных претендентов на пост главы КГГА? О наступлении на свободу слова здесь не идет речь", - отметил Кличко.

Он добавил, что телеканал "поливает грязью" его и брата. Кличко уверяет, что против них развернута компания по дискредитации, к чему причастны соратники Януковича.

Напомним, 24 июля Офис президента попросил у Кабинета министров внести представление на увольнение председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Впоследствии у президента Владимира Зеленского подтвердили подачу заявления в правительство об освобождении от должности руководителя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Подробно о конфликте между президентом и мэром столицы читайте в материале "Апострофа": Кличко идет на конфликт с Зеленским: что происходит.