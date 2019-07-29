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Порошенко отказался от охраны и улетел из Украины: СМИ узнали, куда

понедельник, 29 июля 2019, 18:53
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В воскресенье, 28 июля пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей уехал на отдых за границу.

Об этом сообщает "Украинская правда", отметив, что о намерении отправиться в отпуск экс-глава государства сообщил за несколько дней до этого – в пятницу, 26 июля.

Журналисты со ссылкой на свои источники в пограничной службе указывают, что Порошенко отправился в Турцию, в город Стамбул. Отмечается, что несколько человек из его семьи уже вылетели из страны.

"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - сообщил источник издания.

Также журналисты указали что перед вылетом экс-президент написал заявление об отказе от государственной охраны.

Как сообщал "Апостроф", 24 июля экс-президент Порошенко приходил на допрос в ГБР, его вызвали в качестве свидетеля в производстве о возможном уклонении от уплаты налогов, отмывании преступных доходов при продаже завода "Кузня на Рыбальском". После выхода из бюро на его авто напали несколько человек.

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