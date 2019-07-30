​В Украине устроили масштабные обыски в двух аэропортах и на таможне

Государственное бюро расследований (ГБР) совместно с государственной фискальной службой и Генпрокуратурой проводит несколько обысков на украинских таможенных пунктах.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Варченко.

Обыски идут на таможенном посту "Аэропорт Киев" в Жулянах, в помещении Запорожской таможни Государственной фискальной службы (ГФС), а также на таможенном посту "Запорожье-аэропорт".

По словам Варченко, обыски проходят в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.364 УК Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением". По нему проходят должностные лица Киевской городской таможни ГФС.

"По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по данному делу.

Как сообщал "Апостроф", ранее Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.