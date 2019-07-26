Появились новые подробности и видео по обыскам в Окружном админсуде Киева

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале НАБУ.

Так, на записях фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, помощница нардепа Сергея Кивалова Антонина Славицкая.

В частности, они обсуждают подачу исков в Окружной админсуд для приостановления полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, поиск лиц, от имени которых будут подаваться иски.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились детали дела против Окружного администртивного суда Киева.