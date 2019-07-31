​В Украине подсчитали, сколько денег ушло на тренинги "слуг народа"

Бюджет недельного тренинга для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа" может колебаться от 10 до 20 млн грн.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Предполагаем, что не все будущие депутаты монокоалиции приехали, пусть их было 230. Берем самую низкую стоимость одноместного номера с трехразовым питанием - 4000 грн. И мы знаем, что действо: тренинг, стратегическая сессия длится 7 дней. Итак, по самым скромным подсчетам, только проживание во время экспресс-обучение стоило 6 440 000 грн", - написал Омелян.

Итак, по подсчетам министра, бюджет этого мероприятия может колебаться от 10 до 20 млн грн.

"Точно известно, что уважаемая Киевская школа экономики организовала это учебное мероприятие по контракту, а не на волонтерских началах. Точно кофе-брейки были за счет организаторов. Пока неизвестно, за чей счет происходила транспортировка участников. Обычно, это берут на себя организаторы. Как и оплату за выступление лекторов, их проживание и питание", - добавил министр.

Как сообщал "Апостроф", украинцы бурно обсуждают фото с тренинга для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа" , который проходит в Трускавце.