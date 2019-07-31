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​В Украине подсчитали, сколько денег ушло на тренинги "слуг народа"

среда, 31 июля 2019, 07:27

Бюджет недельного тренинга для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа" может колебаться от 10 до 20 млн грн.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Предполагаем, что не все будущие депутаты монокоалиции приехали, пусть их было 230. Берем самую низкую стоимость одноместного номера с трехразовым питанием - 4000 грн. И мы знаем, что действо: тренинг, стратегическая сессия длится 7 дней. Итак, по самым скромным подсчетам, только проживание во время экспресс-обучение стоило 6 440 000 грн", - написал Омелян.

Итак, по подсчетам министра, бюджет этого мероприятия может колебаться от 10 до 20 млн грн.

"Точно известно, что уважаемая Киевская школа экономики организовала это учебное мероприятие по контракту, а не на волонтерских началах. Точно кофе-брейки были за счет организаторов. Пока неизвестно, за чей счет происходила транспортировка участников. Обычно, это берут на себя организаторы. Как и оплату за выступление лекторов, их проживание и питание", - добавил министр.

Как сообщал "Апостроф", украинцы бурно обсуждают фото с тренинга для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа" , который проходит в Трускавце.

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