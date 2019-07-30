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Впали в детство: появились новые яркие фотожабы на тренинг "слуг народа"

вторник, 30 июля 2019, 10:08
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В курортном городе Трускавец продолжается недельный тренинг для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа": в сети также продолжают появляться новые шутки и фотожабы.

В частности, новой темой для юмора от пользователей стало фото известного актера студии "Квартал 95" Юрия Корявченкова, который сидит за столом в окружении других будущих нардепов, сделанное по всей видимости во время занятий "слуг народа" в группах.

"Ну вот видите, успехи уже есть. Научились пирамидку складывать. Через пару занятий научатся финансовые пирамиды строить", – пишут в комментариях к фотоколлажу.

Подробнее о тренинге для будущих депутатов в Трускавце читайте в материале "Апострофа": В халатах не ходить: как депутаты "Слуги народа" учатся на известном курорте.

Фотовзгляд

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