Пообещал - плати: Зеленский и Богдан опять отличились в сети

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Богдан попали в новый скандал с комментарием по поводу видео новоизбранного нардепа-мажоритарщика Андрея Иванчука относительно финансирования ремонта дорог на Прикарпатье.

Соответствующий пост Иванчука размещен на его личной странице.

На видео Иванчук рассказывает, что Зеленский, когда обязывал его помочь и найти 175 млн гривен на дорогу, на самом деле хотел, чтобы тот "использовал свой опыт и помог победителю от "Слуги народа" на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект, соответствующую техническую документацию для того чтобы решить проблему данной общины".

В сети тут же стали комментировать кадры, причем от комментариев не удержались даже Зеленский с Богданом. В частности, Зеленский предложил один возможный вариант - "вы пообещали, поэтому финансируйте".

Подробнее о том, чем имиджу Украины грозит фейковая отставка Андрея Богдана, читайте в материале "Апострофа": Шутовство на высшем уровне: как Украина превращается в государство клоунов и паяцев.