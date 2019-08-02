RU  UA  EN

пятница, 2 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 августа

17:57
Под Киевом полиция попала под горячую руку неадекватной парочки: фото
17:55
Последний месяц лета: в сети сравнили фото пляжей в Крыму и на материковой Украине
17:45
Сильно и проникновенно: группа "Беz обмежень" впечатлила сеть новым клипом
17:35
У одесского экс-топа Нацполиции нашли тайные богатства
17:26
В Крыму жестоко убили племянника известного крымского татарина: фото
17:20
Умерла знаменитая советская певица родом из Украины: главное
17:12
У Кличко отреагировали на видео с "уставшим" мостом через Днепр
17:08
Украинским военным передали мощное российское оружие: фото и видео
17:04
В Украине назвали количество жителей Донбасса с паспортами РФ: их ждет "сюрприз"
16:59
Певица Билли Айлиш после истерии вокруг ее груди рассказала о депрессии из-за внешности
16:53
Уставший мужчина устроил ЧП на бульваре в центре Киева: фото и видео
16:46
В СМИ рассказали о громком скандале, связанном с работой ГБР в Полтавской области
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинским военным передали мощное российское оружие: фото и видео

пятница, 02 августа 2019, 17:08
переглянути новину українською

В пятницу, 2 августа СБУ и военная прокуратура передали Министерству обороны Украины зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" производства РФ.

Об этом пишет пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Техника была передана в рамках производства в рамках дела по ст. 201 УК Украины (контрабанда). Установлено, что с 2007 по 2010 год чиновники российского предприятия "Рособоронэкспорт" переместили в Украину комплекс "Печора" вместе с комплектом ракет класса земля-воздух. Вооружение россияне пытались переправить государству Эритрея в обход запрета на такие поставки. Работниками СБУ техника была найдена на складе в Николаеве, на нее был наложен арест.

27 марта в ходе заседания правительства было принято решение о передаче вооружения Минобороны.

ЗРК С-125 предназначен для обороны объектов от ударов всех типов средств воздушного нападения, на малых и средних высотах. Обеспечивает поражение бомбардировщиков, истребителей-бомбардировщиков, самолетов многоцелевого назначения и крылатых ракет. Ракета 5В27Д с увеличенной скоростью полета, позволяет ввести обстрел целей "вдогонку".

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтеры опубликовали очередное доказательство, что Россия продолжает поставлять вооружение на оккупированный Донбасс и использовать там свою новую военную технику.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шутовство на высшем уровне: как Украина превращается в государство клоунов и паяцев

Префекты и особый статус всем областям: как Зеленский хочет изменить Украину

Топ-10 вопросов для Зеленского: эксперты МЦПИ назвали главные проблемы и их решения

Борьба за Зеленского: кто займет кресло генпрокурора

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: