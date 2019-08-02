Украинским военным передали мощное российское оружие: фото и видео

В пятницу, 2 августа СБУ и военная прокуратура передали Министерству обороны Украины зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" производства РФ.

Об этом пишет пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Техника была передана в рамках производства в рамках дела по ст. 201 УК Украины (контрабанда). Установлено, что с 2007 по 2010 год чиновники российского предприятия "Рособоронэкспорт" переместили в Украину комплекс "Печора" вместе с комплектом ракет класса земля-воздух. Вооружение россияне пытались переправить государству Эритрея в обход запрета на такие поставки. Работниками СБУ техника была найдена на складе в Николаеве, на нее был наложен арест.

27 марта в ходе заседания правительства было принято решение о передаче вооружения Минобороны.

ЗРК С-125 предназначен для обороны объектов от ударов всех типов средств воздушного нападения, на малых и средних высотах. Обеспечивает поражение бомбардировщиков, истребителей-бомбардировщиков, самолетов многоцелевого назначения и крылатых ракет. Ракета 5В27Д с увеличенной скоростью полета, позволяет ввести обстрел целей "вдогонку".

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтеры опубликовали очередное доказательство, что Россия продолжает поставлять вооружение на оккупированный Донбасс и использовать там свою новую военную технику.