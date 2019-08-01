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Волонтеры опубликовали уникальное видео новейшего российского вооружения на Донбассе

четверг, 01 августа 2019, 10:44
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Волонтеры международного сообщества InformNapalm опубликовали очередное доказательство, что Россия продолжает поставлять вооружение на оккупированный Донбасс и использовать там свою новую военную технику.

1 августа на сайте сообщества появилось уникальное видео, сделанное в январе 2019 году в Макеевке местным жителем.

В кадр попала машина современного российского комплекса радиоразведки "ТОРН". Комплекс движется по улице Героев Сталинграда в направлении улицы Мануильского. Ранее комплекс неоднократно фиксировали на фото на Донбассе, начиная с 2015 года. На видео "ТОРН" попал впервые.

Волонтеры отметили, что в распоряжении сообщества есть полная версия видео, а на сайте публикуется только сейчас в сокращенном варианте с целью защиты свидетелей, потому что в кадр попадали другие люди.

Как сообщал "Апостроф", в июне 2019 ujlf возле жилого дома в Новогригорьевке беспилотник ОБСЕ зафиксировал современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Торн" на шасси грузовика КамАЗ.

В феврале 2019 ujlf Украина показала на международной выставке малогабаритную тактическую систему радиоразвидкы "Пластун".

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