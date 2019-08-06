"Мальчики по вызову": у Порошенко интересно прокомментировали дело против него из-за Мальдив

В партии "Европейская солидарность" официально опровергли обвинения адвоката Андрея Портнова в адрес пятого президента Петра Порошенко, якобы тот организовал незаконную переправку лиц через границу, когда летел на отдых на Мальдивы.

Об этом говорится в сообщении партии.

В "ЕС" также указали на виновников распространения фейковой новости о правонарушении экс-президента и указали на связь следователей ГБР с политиками режима Януковича.

"Это так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года. На Андрея Портнова и его "мальчиков по вызову" из Государственного бюро расследований, которое этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ожидает большое разочарование. "Поддельные документы" существуют только в их болезненном воображении", - отмечают в партии.

Как сообщал "Апостроф", 24 июля экс-президент Порошенко приходил на допрос в ГБР, его вызвали в качестве свидетеля в производстве о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже завода "Кузня на Рыбальском". После выхода из бюро на его авто напали несколько человек.