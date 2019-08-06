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Украинцы бурно обсуждают открытие дела против Порошенко из-за полета на Мальдивы

вторник, 06 августа 2019, 14:04
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В сети пользователи активно обсуждают открытие уголовного дела ГБР против экс-президента Петра Порошенко.

О рассмотрении дела сообщает пресс-служба ГБР.

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против Порошенко за поездку на Мальдивы. Экс-гаранта подозревают в возможной организации незаконной переправки лиц через границу.

Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований 5 августа.

Пользователи сети обсудили эту новость.

Напомним, Порошенко заявлял, что во время поездки на Мальдивы пересекал границу со своим паспортом, с соответствующей регистрацией пограничников и сам платил за перелет и проживание в гостинице.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач задался рядом важных вопросов по поводу отдыха на Мальдивах тогда еще президента Украины Петра Порошенко.

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