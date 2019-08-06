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Сколько денег из бюджета Зеленский потратил за месяц: сумма шокировала сеть

вторник, 06 августа 2019, 00:16
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В Государственной казначейской службе раскрыли данные о затратах Офиса президента Украины за июнь, оказалось, что президент Владимир Зеленский вместе с работниками своей канцелярии потратил 77,8 млн гривен в месяц.

О затратах рассказал на своей странице в Facebook блогер Mason Lemberg.

По его словам, месяц работы пятого президента Петра Порошенко в среднем стоил стране 65 млн гривен.

"77 796 201 грн – сумма бюджетных средств, затраченных на содержание господина Зеленского и его свиты за июнь 2019 года. 78 млн за 1 месяц. На фоне этого довольно интересно выглядит его пролетарско-гоповской пиар о "слышишь, продай авто и сделай дорогу", "Слышишь-то, а не летайте на самолетах, а не доите бюджет и делайте дороги". А вообще – да, эпоха бедности закончилась. Для них. Началась эпоха кино", – написал блогер.

Согласно официальным данным казначейства, на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и Администрации президента Украины из бюджета было потрачено с января по май 326,5 млн гривен, а с января по июнь – 404,3 млн гривен.

Пользователи сетей выразили негодование в связи с чрезмерными затратами главы государства и Офиса президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время визита в Ивано-Франковскую область президент Владимир Зеленский потребовал у нардепа-мажоритарщика Андрея Иванчука денег для строительства дороги в размере 175 миллионов гривен.

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