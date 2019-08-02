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Зеленский публично оконфузился, "повесив" на чужого депутата работу "слуги народа": видео

пятница, 02 августа 2019, 14:58
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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область потребовал у нардепа-мажоритарщика Андрея Иванчука 175 миллионов гривен для строительства дороги в "чужом" округе.

Об этом он заявил во время рабочего совещания.

Зеленский, по его словам, узнал от граждан, что в ряде городов нет дорог с 90-х годов.

"Не только Космач. Мне сказали, что в 5 городах нет совсем дороги и не было", - сказал президент.

По дорогам ответил председатель села Космач, отметив, что на путь к его селу нужно 175 миллионов гривен. Космач находится в 89 округе, по которому избирался кандидат от "Слуги народа". Однако Зеленский обратился к нардепу 8 созыва Андрею Иванчуку, который победил как самовыдвиженец на выборах по 88 мажоритарному округу.

"175 миллионов вам нужно, и все будет нормально? Я вижу господина Иванчука. Вы же стали депутатом, я слышал. Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились? Вы же из Коломыи? Очень хорошо. 175 миллионов гривен есть?" - обратился Зеленский к Иванчуку.

Тот ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджете.

"Причем здесь бюджет? Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 миллионов можете помочь? Просто такой мужской вопрос", - сказал президент.

"У нас нет такого бюджета, чтобы построить сейчас все дороги. Но мы хотим помочь людям. Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Вы можете найти 175 миллионов, помочь?" - добавил Зеленский.

На это Иванчук начал рассказывать о проблемах в 88-м округе, где он избирался.

"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.

"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.

"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент.

Отметим, Иванчук в Верховной Раде предыдущего созыва был заместителем фракции "Народного фронта". Также он является давним соратником Арсения Яценюка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский предложил исполняющему обязанности городского головы Смелы Виктору Федоренко за свой счет погасить долги города за отопление.

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