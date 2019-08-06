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У Зеленского назвали дату первого заседания новой Рады

вторник, 06 августа 2019, 17:50
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Во вторник, 6 августа, представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Украины Андрей Герус заявил, что, скорее всего, первое заседание нового - девятого созыва Верховной Рады - состоится 3 сентября.

Об этом он сообщил в ходе брифинга на тему сохранения энергетической безопасности в Украине.

Также представитель главы государства отметил, что решения о некоторых назначениях на ключевые посты будут озвучены как раз в ходе первого заседания нового парламента.

Следует отметить, что Андрей Герус отказался отвечать на вопрос о том, подготовили ему место в новом Кабинете министров. При этом он не стал отрицать вероятности, что займет пост министра или заместителя главы министерства.

Он добавил, что подробности об этом "украинцы узнают ближе к заседанию Рады".

Как сообщал "Апостроф", ранее лидер партии "Слуга народа", набравшей на внеочередных выборах в Верховную Раду наибольшее количество голосов, Дмитрий Разумков заявлял первое заседание нового парламента может произойти в День независимости Украины, 24 августа, "как предлагал президент".

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