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Когда начнет работать новая Рада: названа дата

четверг, 25 июля 2019, 15:58
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В партии "Слуга народа", набравшей на внеочередных выборах в Верховную Раду наибольшее количество голосов, считают что первое заседание нового парламента может произойти позже чем ожидается.

Об этом заявил лидер партии Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что где-то конец августа - начало сентября. Оптимистичным является вариант, как предлагал президент, - 24-го (августа, на День независимости Украины). Но посмотрим, как будут происходить события. Какая-то окончательная дата не определена", - сказал Разумков.

По его словам, все зависит от Центральной избирательной комиссии.

"Есть риски того, что идут суды, и процесс (подсчета голосов - прим. ред.) может быть максимально затянутым. Это связано с реальными проблемами, которые происходят на округах - идёт пересчет голосов, судебные рассмотрения", - добавил он.

Также он сообщил, что рабочая группа приступит к подготовке первого заседания новоизбранного парламента после объявления результатов внеочередных выборов народных депутатов.

Напомним, подробнее о результатах выборов в Верховную Раду читайте в материале "Апострофа": Жертвы длинного списка: кто из любимчиков Украины пролетел мимо Рады.

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Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

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