Маловато будет: Разумков странно высказался о зарплате для нардепов

Спикер новоизбранного украинского парламента Дмитрий Разумков назвал заработную плату народных депутатов в Украине - 36 тысяч гривен, с доплатами до 50 тысяч, слишком низкой для европейской страны.

Об этом он заявил в интервью "НВ".

Также он отметил, что в Европе депутаты парламентов имеют социальные пакеты и благодаря этому "держатся за работу".

"Она (зарплата нардепов -" Апостроф ") могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточна. Мы только идем к тому, что имеют, например, европейские депутаты - достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", - объясняет Разумков.

Он не стал называть размер "оптимальной" зарплаты депутата ВРУ.

"Здесь нужна экспертная дискуссия, я не готов отвечать ... За 40 тысяч грн не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно. Далее вопрос твоих ценностей", - отметил политик.

Разумков назвал свою приблизительную зарплату на должности спикера украинского парламента. По его словам, на эти деньги он сможет выжить потому что раньше себе "сформировал материальную подушку".

"Примерно знаю, что где-то около 50 тысяч грн, и мне достаточно, я сформировал себе материальную подушку благодаря бизнесу", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в партии "Слуга народа" анонсировали, который с конца августа в Верховной Раде заработает система проверки работы народных депутатов "Большой брат". Отдельные депутаты высказались категорически против запуска системы, назвав ее "признаком диктатуры".