"Большой брат": у Зеленского рассказали, как будут следить за депутатами новой Рады

С 29 августа в Верховной Раде Украины заработает "Большой брат" – система проверки работы народных депутатов.

Об этом сообщает издание theБабель.

С помощью указанной системы во фракции "Слуга народа" планируют отслеживать работу народных избранников и минимизировать лоббизм и коррупцию в парламенте. При этом проверять будут не только нардепов "Слуги народа", а и всех остальных групп и фракций.

Согласно информации издания, тестировать систему будут в течение следующих 4-6 месяцев.

Против введения "Большого брата" высказались уже два новоизбранных нардепа – Александр Дубинский и Максим Бужанский. По их мнению, подобные шаги имеют признаки "партийной диктатуры".

Претендент на должность руководителя фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия пояснил суть работы системы.

"Все базируется на открытых данных с сайта Верховной Рады. Там есть раздел с поименным голосованием за каждый законопроект. Эти данные нужно промаркировать по ключевым словам. К примеру — закон о налогах, сельском хозяйстве или земле. Дальше эту информацию анализируют стандартные программы… После анализа данных машина может обнаружить аномалию и оповестить о ней. Природу аномалии идентифицирует уже человек", - сообщил нардеп.

Как сообщал "Апостроф", ранее народные депутаты от партии "Слуга народа" предложили своим коллегам по Верховной Раде список комитетов, которые предлагается оставить в новом созыве парламента. По задумке авторов проекта, 6 комитетов Рады должны быть ликвидированы.