У Зеленского сделали тревожное заявление про отопительный сезон

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что в Украине низкий запас угля для отопительного сезона.

Об этом сообщают "Украинские новости".

По его словам, на складах генерирующих компаний перед осенне-зимним периодом мало угля в то время, как Украина готова к отопительному сезону на 65%.

"У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была острая дискуссия с компаниями теплового генерирования", - сказал Герус.

Он заявил, что в диалоге с крупными компаниями было подчеркнуто о невозможности использования запасов угля на складах в качестве шантажа ради получения высоких тарифов.

Также Герус считает, что зимний период 2019 года будет сложным, поскольку существуют споры с компанией "Газпром" (Россия) по поводу транзита газа, которые могут повлиять на рынок газа в Украине.

Как сообщал "Апостроф", представитель президента в правительстве Андрей Герус сознательно манипулирует данными по ценам на электроэнергию и вводит в заблуждение общество.