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Порошенко с семьей улетел отдыхать в необычное место: первые подробности

среда, 21 августа 2019, 15:21
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Пятый президент Украины Петр Порошенко с семьей улетел на отдых в норвежский город Олесунн, известный рыболовецким туризмом.

Об этом пишут "Українські Новини".

Журналисты сослались на очевидцев из местного аэропорта "Вигра", которые видели чартерный рейс экс-президента после прибытия.

"Он прилетел в воскресенье, 18 числа, в 12:26 по местному времени из Киева. Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH", - отметили в издании.

Подробностей относительно визита Порошенко в Норвегию пока нет.

В издании отметили, что ранее бывший глава государства летал на этом борту в Малагу (Испания) в марте 2016 года.

Владельца указанного борта журналистам выяснить не удалось.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке канала "Прямой" дал разрешение на проведение проверки пятого президента Петра Порошенко на полиграфе. До этого в ГБР сообщили, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах, он проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали.

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