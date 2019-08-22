Вятрович рассказал о судьбе декоммунизации при Зеленском

Декоммунизация в Украине является необратимым процессом, поскольку была выполнена практически до конца.

Об этом заявил народный депутат ВРУ и глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович в интервью для "Апострофа".

Также он обратил внимание на решение суда о декоммунизации, которое исключило возможность ее "отката". По вопросу "переосмысления" коммунистического строя в Украине, Вятрович отметил, что здесь процесс только начался.

"Если мы говорим о ней в контексте устранения символов коммунистического тоталитарного режима, как это предусмотрено законом в 2015 году, то она фактически выполнена, и, очевидно, что является необратимой. Гарантией этого является решение Конституционного суда, которое мы получили месяц назад. Если мы говорим о декоммунизации в широком контексте, переосмыслении коммунистического строя, то, очевидно, что здесь работа только на начальной стадии", - заявил он.

По поводу дальнейшего функционирования Института национальной памяти Вятрович не стал давать прогнозов.

"Это будет зависеть от того, как будет продолжаться работа Украинского института национальной памяти. Он - лишь один из государственных инструментов восстановления национальной памяти и декоммунизации. Его эффективность была обусловлена тем, что было налажено плотное сотрудничество с Кабинетом министров, Верховной Радой, с президентом. Если сейчас этого не будет, Институт не сможет эффективно выполнять задачи, которые стоят перед ним", - добавил политик.

Как сообщал "Апостроф", ранее Владимир Вятрович призвал президента Владимира Зеленского быть готовым к "военному сценарию с Россией".