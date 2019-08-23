У Зеленского сделали неожиданное заявление о дате назначения нового Кабмина

На первом заседании нового состава Верховной Рады 29 августа будет подписано коалиционное соглашение, но Кабинет министров сформируют позже.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, 29 августа согласно процедуре, предусмотренной украинским законодательством, должно быть подписано коалиционное соглашение.

"Я знаю точно, что перед новой Радой должен сложить полномочия действующий состав Кабмина. И исходя из той повестки дня, которая будет подготовлена на депутатской рабочей подгруппе, мы будем выносить те вопросы, по которым придем к соглашению", – говорит Разумков.

В то же время, с новым составом Кабинета министров придется подождать.

"Украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время", – отметил глава партии.

Также Разумков подчеркнул, что "премьером будет тот, кого поддержит коалиция".

Напомним, подробнее о новом Кабмине читайте в материале "Апострофа": Зе-Кабмин: кого назначит и уволит Зеленский в первый день Рады.