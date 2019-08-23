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У Зеленского сделали неожиданное заявление о дате назначения нового Кабмина

пятница, 23 августа 2019, 18:58
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На первом заседании нового состава Верховной Рады 29 августа будет подписано коалиционное соглашение, но Кабинет министров сформируют позже.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, 29 августа согласно процедуре, предусмотренной украинским законодательством, должно быть подписано коалиционное соглашение.

"Я знаю точно, что перед новой Радой должен сложить полномочия действующий состав Кабмина. И исходя из той повестки дня, которая будет подготовлена на депутатской рабочей подгруппе, мы будем выносить те вопросы, по которым придем к соглашению", – говорит Разумков.

В то же время, с новым составом Кабинета министров придется подождать.

"Украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время", – отметил глава партии.

Также Разумков подчеркнул, что "премьером будет тот, кого поддержит коалиция".

Напомним, подробнее о новом Кабмине читайте в материале "Апострофа": Зе-Кабмин: кого назначит и уволит Зеленский в первый день Рады.

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