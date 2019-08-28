Как отвечать на острые вопросы: в сеть попала интересная инструкция для "слуг народа"

В сети появилась рекомендация для депутатов Верховной Рады от партии "Слуга народа" о том, как отвечать на ряд стандартных "острых" вопросов журналистам.

Ее опубликовал журналист Дмитрий Качура у себя на странице в Facebook.

По его словам, рекомендация для депутатов была написана для работы со СМИ в парламенте 28 и 29 августа.

В инструкции были прописаны стандартные ответы на следующие вопросы:

- с кем будет коалиция в Раде;

- почему Вы пошли в тот или иной комитет (здесь депутатам предлагается выучить точное название комитета);

- какие законопроекты будете предлагать (рекомендуется упоминать наработки партии);

- вопрос о назначениях в Кабмине (рекомендуется отвечать в духе "будем голосовать за тех, кого предложат");

- вопрос о комитетах для оппозиции (предлагается акцентировать на результатах выборов, якобы народ доверился именно "Слуге народа");

- вопрос о зарплатах депутатов (здесь рекомендуют ознакомиться с ответом главы партии Дмитрия Разумкова на аналогичный вопрос и отвечать в том же духе);

- и так далее.

Также в "методичке" для членов партии "Слуга народа" сообщается о церемонии возложения цветов народными депутатами к Стене памяти погибших за Украину 29 августа.

Как сообщал "Апостроф", 28 августа народные депутаты от политической силы "Слуга народа" потренировались голосовать на своих рабочих местах в Верховной Раде.