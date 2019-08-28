Как отвечать на острые вопросы: в сеть попала интересная инструкция для "слуг народа"

В сети появилась рекомендация для депутатов Верховной Рады от партии "Слуга народа" о том, как отвечать на ряд стандартных "острых" вопросов журналистам.
Ее опубликовал журналист Дмитрий Качура у себя на странице в Facebook.
По его словам, рекомендация для депутатов была написана для работы со СМИ в парламенте 28 и 29 августа.
В инструкции были прописаны стандартные ответы на следующие вопросы:
- с кем будет коалиция в Раде;
- почему Вы пошли в тот или иной комитет (здесь депутатам предлагается выучить точное название комитета);
- какие законопроекты будете предлагать (рекомендуется упоминать наработки партии);
- вопрос о назначениях в Кабмине (рекомендуется отвечать в духе "будем голосовать за тех, кого предложат");
- вопрос о комитетах для оппозиции (предлагается акцентировать на результатах выборов, якобы народ доверился именно "Слуге народа");
- вопрос о зарплатах депутатов (здесь рекомендуют ознакомиться с ответом главы партии Дмитрия Разумкова на аналогичный вопрос и отвечать в том же духе);
- и так далее.
Также в "методичке" для членов партии "Слуга народа" сообщается о церемонии возложения цветов народными депутатами к Стене памяти погибших за Украину 29 августа.
Как сообщал "Апостроф", 28 августа народные депутаты от политической силы "Слуга народа" потренировались голосовать на своих рабочих местах в Верховной Раде.