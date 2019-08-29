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"Слуга народа" выдала страшилку о зимнем путче Порошенко: фото

четверг, 29 августа 2019, 15:45
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В четверг, 29 августа на первом заседании новой Верховной Рады народный депутат партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая пояснила по какой причине было принято решение сохранить в должности Арсена Авакова.

Об этом пишет "Страна.ua", опубликовав соответствующие фото из зала парламента.

Нардеп написала в мессенджере, что Аваков необходим как защита от экс-президента Петра Порошенко, который якобы "готовит переворот".

Адресата сообщения по фото не видно, однако из текста известно, что зовут ее Еленой.

Лиза Богуцкая отметила, что планирует написать пост в соцсетях относительно "путча" экс-главы государства, который, по ее словам, ожидается в декабре.

Также нардеп анонсировала принятие проекта о снятии депутатской неприкосновенности.

"Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч", - написала Богуцкая.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-президент Украины Петр Порошенко улетел вместе с семьей на отдых в Норвегию.

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