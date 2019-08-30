Новый генпрокурор внезапно отметился кровожадным заявлением

В пятницу, 30 августа после своего представления на посту главы ведомства генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что хочет "крови в правовом смысле".

Видео с заявлением главы ГПУ появилось в YouTube.

Таким образом он объявил, что намерен регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников с целью возвращения украденных средств в бюджет.

"Своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко… Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови", - заявил он.

Также он анонсировал еженедельные задержания сотрудниками прокуратуры коррупционеров из числа топ-чиновников.

"Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - отметил Рябошапка.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что после назначения главой ГПУ Руслана Рябошапки в команде президента Владимира Зеленского планируют реформировать Генеральную прокуратуру.