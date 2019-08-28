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Новое название и "чистки": стало известно, какие изменения ждут ГПУ

среда, 28 августа 2019, 07:53
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В команде президента Владимира Зеленского планируют реформировать Генеральную прокуратуру в Офис генпрокурора.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает LB.ua.

Региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные – в окружные прокуратуры. По словам собеседников в Офисе президента, это повлечет "чистку" всех кадров.

Кроме того, в рамках реформы прокуратуры планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления – Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.

КДКП и Совет прокуроров занимаются кадровыми вопросами, которыми ранее занимались руководители Генпрокуратуры или региональных прокуратур, а также привлечением прокуроров к дисциплинарной ответственности (вплоть до рекомендации уволить их).

Также планируется ликвидация военной прокуратуры с ее нынешними полномочиями.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", главным претендентом на должность главы Генеральной прокуратуры Украины вместо Юрия Луценко является Руслан Рябошапка.

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