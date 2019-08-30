RU  UA  EN

пятница, 30 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 августа

12:12
Обмена пока что не будет: власти в Украине сделали важное уточнение
12:05
Над Киевом поднялся столб дыма из-за сильного пожара: опубликованы фото
12:03
​Силовики пришли с обысками в НСТУ и домой к Аласании: первые подробности
11:57
В сети метким фото показали всю суть новой Рады
11:51
Настоящее дно: в сети показали фото станции метро в Киеве в час пик
11:46
В Оппоблоке сообщили о нарушении прав нардепов в первый день работы Рады
11:30
Тина Кароль почтила память погибших украинских военных: видео
11:18
Это фейк: отец военнопленного моряка сделал громкое заявление в аэропорту
11:15
Узелков встревожил поклонников обращением из онкоцентра: что известно
10:53
Обмен переносится: новые данные о договоренности между Россией и Украиной
10:44
Громкое дело российского "крота" в Кабмине: стало известно о подписании им важного соглашения
10:31
​Новый кредитный транш для Украины: названы сроки визита в Киев миссии МВФ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Силовики пришли с обысками в НСТУ и домой к Аласании: первые подробности

пятница, 30 августа 2019, 12:03
переглянути новину українською

Государственное бюро расследований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводит обыски в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ), а также в домах нескольких ее сотрудников.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

Сообщается, что обыски проходят по шести адресам. Из собственных источников "Детектор медиа" стало известно, что обыски проходят в том числе на дому у председателя правления НСТУ Зураба Аласания. Господин Аласания пока не отвечает на телефонные звонки.

Из собственных источников "Детектор медиа" стало известно, что ранее ГБР проводило расследование дел о возможных растраты средств НСТУ.

Бывший исполнительный директор НСТУ Александр Лиев рассказал, что ему ничего не известно об обысках и уголовное производство, которое расследует ГБР. По его словам, есть старое уголовное производство, открытое по заявлению одного из народных депутатов из группы "Возрождение".

"Оно не закрыт, но это полный бред, оно высосано из пальца. Он жаловался, например, что мы закупили технику по завышенным ценам. Но все происходило по тендерам через Prozorro", - сказал Лиев.

Также информацию об обысках подтвердила представитель "Суспільного" Виктория Сидоренко. На своей странице в Facebook она написала, что сегодня около 07:00 с обыском пришли и в квартиру главы правления UA: Суспільне мовлення Зураба Аласании, а также к другим сотрудникам вещателя.

Сидоренко также уточнила, что в главном офисе следственные действия проводят представители Государственного бюро расследований в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины.

Отмечается, до этого в Госбюро расследований сообщили, что обыски проходят в рамках досудебного расследования злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц вещателя.

Об обысках в офисе НСТУ также сообщает "Громадське". Ответственный за безопасность в НСТУ Владимира Проценко сообщил, что в офис НСТУ пришли люди, которые не представились и не предоставили постановления суда с разрешением на проведение следственных действий. По его словам, люди пришли в один из офисов бухгалтерии и пытаются вытеснить работников, ничего не объясняя.

Как сообщал "Апостроф", председатель правления Общественного Зураб Аласания рассказал, что во время своего визита в администрацию президента услышал от Владимира Зеленского странные вещи о "лечении" старой системы.

Фотовзгляд

Все галереи
В аэропорту "Киев" готовятся открыть памятник Сикорскому

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый Кабмин Украины: кто есть кто в правительстве

Зеленский получил власть, о которой и не мечтал Янукович, но не все будет гладко - Георгий Касьянов

Чем запомнился президент Зеленский за первую стометровку: важное, веселое и грустное

Бойся, коррупционер: как разоблачители помогут Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: