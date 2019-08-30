​Силовики пришли с обысками в НСТУ и домой к Аласании: первые подробности

Государственное бюро расследований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводит обыски в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ), а также в домах нескольких ее сотрудников.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

Сообщается, что обыски проходят по шести адресам. Из собственных источников "Детектор медиа" стало известно, что обыски проходят в том числе на дому у председателя правления НСТУ Зураба Аласания. Господин Аласания пока не отвечает на телефонные звонки.

Из собственных источников "Детектор медиа" стало известно, что ранее ГБР проводило расследование дел о возможных растраты средств НСТУ.

Бывший исполнительный директор НСТУ Александр Лиев рассказал, что ему ничего не известно об обысках и уголовное производство, которое расследует ГБР. По его словам, есть старое уголовное производство, открытое по заявлению одного из народных депутатов из группы "Возрождение".

"Оно не закрыт, но это полный бред, оно высосано из пальца. Он жаловался, например, что мы закупили технику по завышенным ценам. Но все происходило по тендерам через Prozorro", - сказал Лиев.

Также информацию об обысках подтвердила представитель "Суспільного" Виктория Сидоренко. На своей странице в Facebook она написала, что сегодня около 07:00 с обыском пришли и в квартиру главы правления UA: Суспільне мовлення Зураба Аласании, а также к другим сотрудникам вещателя.

Сидоренко также уточнила, что в главном офисе следственные действия проводят представители Государственного бюро расследований в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины.

Отмечается, до этого в Госбюро расследований сообщили, что обыски проходят в рамках досудебного расследования злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц вещателя.

Об обысках в офисе НСТУ также сообщает "Громадське". Ответственный за безопасность в НСТУ Владимира Проценко сообщил, что в офис НСТУ пришли люди, которые не представились и не предоставили постановления суда с разрешением на проведение следственных действий. По его словам, люди пришли в один из офисов бухгалтерии и пытаются вытеснить работников, ничего не объясняя.

Как сообщал "Апостроф", председатель правления Общественного Зураб Аласания рассказал, что во время своего визита в администрацию президента услышал от Владимира Зеленского странные вещи о "лечении" старой системы.