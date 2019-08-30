Стадо: сеть повеселило видео с забывчивым "Слугой народа"

В сети появилось видео как народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук пытается ответить журналистам на вопрос об имени избранного в Раде премьер-министра.

Видео было опубликовано "Радио Свобода" в Twitter.

Народный депутат попытался уйти от прямого ответа на вопрос, сказав, что встречался с новым главой правительства на тренинге в Трускавце, а также назвал его "профессиональным специалистом". Ни имени, ни фамилии его он так и не назвал.

"Спросили депутата от "Слуги народа" Артема Дмитрука о новоизбранном премьер-министре Алексее Гончаруке. Народный избранник не смог назвать имени нового главы правительства", - пишут журналисты.

Радіо Свобода запитало вчора депутата від «Слуги народу» Артема Дмитрука про новообраного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Народний обранець не зміг назвати імені нового очільника уряду. pic.twitter.com/gCdPNAgqco — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 30 августа 2019 г.

Под видео пользователи пошутили над внешним видом народного депутата, а также высказали резкую критику по поводу квалификации политиков президентской политической силы.

Как сообщал "Апостроф", ранее новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий попал в скандал из-за нецензурной переписки в зале парламента по поводу претендентов на роль главы Минздрава.