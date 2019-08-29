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Нардеп от "Слуги народа" попал в скандал из-за нецензурной переписки в Раде: фото

четверг, 29 августа 2019, 17:13
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Новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время заседания Верховной Рады вел нецензурную переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ".

"Мой человек Зоряна Черненко" - написал Радуцкий.

"А то все п*здят, что Супрун", - получил он в ответ.

"Х*й им в ж*пу!!!" - отреагировал Радуцкий.

Ранее в СМИ писали, что главой МОЗ может стать Зоряна Черненко. Она председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, ведущий эксперт в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы, а также директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права.

Как сообщал "Апостроф", советник президента и главный претендент на пост министра здравоохранения Михаил Радуцкий участвовал в качестве приглашенного гостя в программе "Битва экстрасенсов".

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