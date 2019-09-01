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Зеленский сделал неожиданное заявление о возвращении в "Квартал-95": подробности

воскресенье, 01 сентября 2019, 17:30
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить концерт "Квартала 95" и не исключает своего выхода на сцену.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "1+1".

Президент также вспомнил о том, как ранее посещал концерты "Лиги смеха".

"Есть идея. Я хочу посетить "Квартал". Хочу. Я не мог поехать в Одессу на съемку, потому что у меня были дела. Но сейчас в "Украине" в октябре, я знаю, будут съемки "Квартала", и я хочу. Просто, официально, как зритель. Как не последний зритель. А может еще такая идея - выйти на сцену. Почему нет? Просто очень дорогие билеты. Для меня будет дешевле на сцене, чем сидеть за такие деньги", - заявил Зеленский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отправить новый Кабинет министров в отставку, если тот не снизит тарифы на коммунальные услуги.

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