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Шоу не будет: в Кабмине приняли интересное решение для журналистов

понедельник, 02 сентября 2019, 16:53
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В правительстве под председательством Алексея Гончарука приняли решение провести первое заседание в новом формате – без журналистов.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Премьер-министр отметил, что таким образом с большой вероятностью будут проводиться и следующие заседания правительства.

"Заседание правительства не должны превращаться в шоу... После заседания правительства мы будем выходить к прессе и будем общаться с вами, сообщать вам о том, какие решения приняты и почему, отвечать на ваши вопросы", - заметил Гончарук.

Он также пояснил, что на первом заседании, 2 сентября, министры КМУ будут обсуждать "организационные вопросы", чтобы "министры получили возможность работать в своих министерствах".

После этого премьер попросил журналистов покинуть зал заседания.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский провел открытое совещание с министрами Кабмина, руководством Верховной Рады и силовых ведомств, где рассказал о своих распоряжениях до начала 2020 года.

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