Шоу не будет: в Кабмине приняли интересное решение для журналистов

В правительстве под председательством Алексея Гончарука приняли решение провести первое заседание в новом формате – без журналистов.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Премьер-министр отметил, что таким образом с большой вероятностью будут проводиться и следующие заседания правительства.
"Заседание правительства не должны превращаться в шоу... После заседания правительства мы будем выходить к прессе и будем общаться с вами, сообщать вам о том, какие решения приняты и почему, отвечать на ваши вопросы", - заметил Гончарук.
Он также пояснил, что на первом заседании, 2 сентября, министры КМУ будут обсуждать "организационные вопросы", чтобы "министры получили возможность работать в своих министерствах".
После этого премьер попросил журналистов покинуть зал заседания.
Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский провел открытое совещание с министрами Кабмина, руководством Верховной Рады и силовых ведомств, где рассказал о своих распоряжениях до начала 2020 года.