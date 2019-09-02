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Зеленский проводит совещание с руководством новой Рады и Кабмина: онлайн видео трансляция

понедельник, 02 сентября 2019, 12:44
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Днем в понедельник, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с новыми министрами украинского правительства, а также главами комитетов и руководством новой Верховной Рады.

Запись совещания транслирует страница Офиса президента Украины на Facebook.

На совещании, в частности, присутствуют спикер парламента Дмитрий Разумков, премьер-министр Алексей Гончарук и другие топ-чиновники.

Так, глава государства зачитал ряд требований к членам парламента относительно законотворческой деятельности, а к министрам КМУ – по вопросам исполнительной власти. Целевые проекты направлены на детенизацию экономики, борьбу с коррупцией, а также реализацию инициативы "государство в смартфоне".

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение первого года его президентства в Украине будут запущены все главные реформы. Он добавил, что уже в первые дни работы новой команды удалось зарегистрировать более 70 законов, которые помогут в воплощении реформ.

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