Лена и неприкосновенность: "слугу народа" поймали в Раде за пикантной перепиской

Народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Криворучкина в зале парламента сообщила о результатах голосования по снятию депутатской неприкосновенности абоненту "любимый" с романтической припиской.

Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на репортаж из Верховной Рады.

"Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила… Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады", - написала она.

После этого, она, очевидно, поняла, что ее снимают и перевернула телефон.

Елена Криворучкина прошла на выборах в Раду по мажоритарному округу в Кривом Роге. Ранее работала доцентом Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана. Она была активной участницей предвыборной кампании президента Зеленского. Воспитывает дочь, которая недавно закончила КИМО.

По слухам, Елена Криворучкина является кумой жены нардепа Юрия Корявченкова (Юзик из "Квартала 95").

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский попросил депутатов Верховной Рады писать меньше СМС-ок на заседаниях в зале парламента.

До этого депутата от "Слуги народа", основателя клиники "Борис" и советника президента Михаила Радуцкого на заседании Верховной Рады застали за нецензурной перепиской о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.